Für Platner ist es der vorläufige Höhepunkt einer Serie von Kontroversen. Bereits zuvor hatten mehrere frühere Partnerinnen der «New York Times» zufolge von einschüchterndem oder verstörendem Verhalten berichtet. Zudem geriet Platner wegen beleidigender Online-Kommentare und einer später überdeckten Tätowierung mit Ähnlichkeit zu einem NS-Symbol in die Kritik. Der Irak- und Afghanistan-Veteran führte Teile seines früheren Verhaltens auf eine posttraumatische Belastungsstörung und Alkoholmissbrauch zurück, bestritt jedoch stets Vorwürfe körperlicher Übergriffe oder Misshandlungen von Frauen./hae/DP/jha