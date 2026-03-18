Bei der Festlegung gesetzlicher Veröffentlichungs- und Berichtspflichten für Unternehmen soll künftig darauf geachtet werden, dass diese nicht zur Herausgabe sensibler Daten verpflichtet werden, die für Spionage, Sabotage oder terroristische Anschläge genutzt werden können, heisst es in dem vom Kabinett beschlossenen Strategiepapier. Dieser Punkt spielt nicht nur eine Rolle, wenn es um sogenannte hybride Bedrohungen geht, etwa durch Russland. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit solcher Transparenzregeln war vor allem nach dem mutmasslich linksextremistisch motivierten Brandanschlag auf die Stromversorgung im Berliner Südwesten Anfang des Jahres intensiv politisch diskutiert worden.