Und auch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seien die Marktmieten von Neubauwohnungen nahezu stabil geblieben (+0,2 Prozent). Die von Altbauwohnungen indes stiegen um 2,6 Prozent an. Zudem sind regionale Unterschiede zu beobachten. So stiegen die Marktmieten für Neubauwohnungen in den Regionen Zürich (+1,1 Prozent), Südschweiz (+0,7 Prozent) und Basel (+0,5 Prozent) leicht an. Kaum verändert habe sich die Lage derweil in den Regionen Ostschweiz (+0,1 Prozent), Genfersee (-0,1 Prozent) und Mittelland (-0,4 Prozent). Rückläufig zeigten sich die Mieten indes im Jura (-2,9 Prozent) und im Alpenraum (-2,4 Prozent).