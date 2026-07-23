An der Börse kam vor allem der neue Ausblick gut an, aber auch für das zweite Quartal gab es durchaus Lob. Die Aktien gewann am Donnerstagvormittag als Favorit im Dax gut 4 Prozent auf 45,88 Euro, womit das Plus 2026 nun bei rund 23 Prozent liegt. Mit dem Kursanstieg versucht das Papiere nun auch den Ausbruch über den Bereich um die 45 Euro, an dem sie seit Anfang vergangenen Jahres mehrfach gescheitert war.