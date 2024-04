Die Weltbank kann dank neuer Finanzierungsinstrumente mehr Kredite an ärmere Länder vergeben, die ihnen beim Klimaschutz und der Bewältigung anderer grenzüberschreitenden Herausforderungen helfen sollen. Finanzierungszusagen mehrerer Länder, darunter auch von Deutschland, sollen das Ausleihvolumen der Weltbank um zusätzliche 70 Milliarden US-Dollar (knapp 66 Milliarden Euro) in den kommenden zehn Jahren erhöhen, wie die Entwicklungsbank am Freitag in Washington mitteilte. «Wir haben hart an der Entwicklung dieser neuen Finanzinstrumente gearbeitet, die unsere Kreditvergabekapazität erhöhen, die Gebermittel vervielfachen und es uns letztlich ermöglichen, das Leben von mehr Menschen zu verbessern», betonte Weltbank-Präsident Ajay Banga.