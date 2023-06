Im Kanton Zug etwa war für ein verheiratetes Paar ohne Kinder schon am 20. Februar der "Tax Freedom Day". Im Kanton Neuenburg hingegen war es erst am 10. April soweit, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten "Tax Monitor" 2023 der Credit Suisse hervorgeht. Oder anders ausgedrückt: Zuger Ehepaare (ohne Kinder) arbeiten rund 50 Tage pro Jahr für den Staat, Neuenburger deren 100.