Magnin, der derzeit noch als Stellvertretender Direktor bei der UBS in Lausanne arbeitet, soll spätestens per 1. Juli 2024 dem Direktorium der NKB beitreten, teilte die Westschweizer Kantonalbank am Dienstag mit. Der gebürtige Neuenburger habe seine Karriere bei der NKB begonnen und sei danach unter anderem während rund 20 Jahren bei der Waadtländer Kantonalbank in verschiedenen Funktionen tätig gewesen.