Der operative Gewinn belief sich auf 39,0 Millionen Franken und damit deutlich unter dem Rekordwert des Vorjahres (51,7 Mio), wie die Kantonalbank am Mittwoch mitteilte. Nach einer Zuweisung von 15,0 Millionen an die Reserven für allgemeine Bankrisiken resultierte ein Halbjahresgewinn von 24,1 Millionen - ein Minus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr.