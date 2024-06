So stellt die BCN in Fleurier den Betrieb von zwei Geldautomaten bis auf weiteres ein, wie die Kantonalbank am Dienstag mitteilte. In der Geschäftsstelle bleiben die Schalter verfügbar, zudem könne der Multimat in der Zeit zwischen 5 und 22 Uhr benutzt werden. Ausser Betrieb gesetzt werden auch Bancomaten in Areuse (Centre de l'Ile), Cressier, Le Landeron (Migros) sowie in Neuchâtel (Monruz).