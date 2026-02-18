Im Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2026 zeigt sich die Bank vorsichtig. Die Erträge dürften in etwa stabil gehalten werden, wobei der erwartete Rückgang bei der Zinsmarge durch andere Aktivitäten ausgeglichen werden sollte, heisst es. Dies lasse auf ein stabiles oder allenfalls leicht tieferes operatives Ergebnis schliessen.