«Prophylaktische Wirkung»

Als Alternative könnte ein neuer Erlass oder eine Gesetzesänderung so kompensiert werden, dass ein bestehendes Gesetz im selben Umfang aufgehoben oder abgeändert wird. Greifen soll die Kostenbremse, wenn eine bestimmte Zahl von KMU-Betrieben von einem Erlass betroffen ist oder die Mehrkosten eine bestimmte Schwelle überschreiten.