Der Weltsicherheitsrat mahnte den Schutz der Zivilisten in dem abgeriegelten Küstenstreifen an. «Die Parteien wurden nachdrücklich aufgefordert, den Zivilisten im Gazastreifen die Grundversorgung und humanitäre Unterstützung nicht vorzuenthalten», heisst es in einer am Samstag (Ortszeit) in New York veröffentlichten Mitteilung der UN. In ihrer Erklärung hätten die Ratsmitglieder ihre «grosse Besorgnis» zum Ausdruck gebracht, dass die mehr als zwei Millionen Bewohner Gazas einem «alarmierenden Ausmass an akuter Ernährungsunsicherheit ausgesetzt sein könnten». Israel wurde aufgefordert, die Grenzübergänge für humanitäre Hilfe geöffnet zu halten und die Öffnung zusätzlicher Übergänge zu ermöglichen.