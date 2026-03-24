Die Griechen übernahmen nach monatelangen Verhandlungen auch die anderen Teile des Gedi-Konzerns, wie der Verwaltungsrat mitteilte. Dazu gehören zwei Radiosender sowie das Nachrichtenportal HuffPost Italia. Ein offizieller Kaufpreis wurde nicht genannt. Im Gespräch ist eine Summe von etwa 110 Millionen Euro. Gedi gehörte bis vor kurzem auch die Tageszeitung «La Stampa» aus Turin. Anfang März wurde dann bekannt, dass «La Stampa» an die italienische Verlagsgruppe Sae verkauft wurde.