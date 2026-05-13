Und Zipse bekam sogar Grüsse vom Premium-Rivalen aus Stuttgart: Mercedes -Chef Ola Källenius schrieb auf Instagram an den scheidenden Kollegen, er habe all die Jahre den fairen Wettbewerb und den guten Austausch mit Zipse und dessen Team sehr geschätzt - und wünschte: «Alles Gute für Deine Zukunft. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft.»