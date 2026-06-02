Bessere Kundenorientierung

Barry Callebaut leidet seit mehreren Quartalen angesichts hoher Kakaopreise an einem Rückgang der Absatzmengen. Gleichzeitig kämpfte der Konzern mit Lieferengpässen und operativen Schwierigkeiten. Gemäss dem neuen Chef liefen intern zu viele Projekten gleichzeitig, es gab Qualitätsprobleme, die Digitalisierung uferte aus und die Organisation wurde zu zentralistisch. Der Aktienkurs brach in den letzten fünf Jahren um über 40 Prozent ein.