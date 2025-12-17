Höllerer werde mit der Hauptversammlung am 9. April sein Mandat als Aufsichtsrat der RBI niederlegen, hiess es. Höllerer war im Laufe seiner Karriere unter anderem Geschäftsführer der Raiffeisen Capital Management und Vorstand der Raiffeisen Bank Polska. Von 2015 bis 2017 war er Vorstandsmitglied der RZB. Insgesamt verfüge Höllerer über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bankwesen.