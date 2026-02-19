Gewerkschaft kündigt harte Verhandlungen an

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), die mit Nikutta bittere Kämpfe über deren Sanierungskonzept geführt hatte, befürwortet Osburgs Ausrichtung auf den europäischen Markt. «Wir sind uns mit Cargo-Chef Osburg einig: Cargo muss effizienter werden und Cargo kann wachsen», teilte EVG-Vizechefin Cosima Ingenschay mit. Über den Weg dahin sei sich die Gewerkschaft aber nicht mit dem neuen Vorstand einig. «Bevor ein grosser Arbeitsplatzabbau startet, erwarten wir, dass jeder Stein umgedreht und jede Massnahme zur Steigerung der Effizienz geprüft wird.» Die EVG werde um jeden Arbeitsplatz kämpfen./maa/DP/jha