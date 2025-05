Erste Reisen nach Frankreich, Polen und Israel

Die CDU stellt mit dem gebürtigen Husumer und verheirateten Vater dreier Kinder erstmals seit fast 60 Jahren wieder den Aussenminister. Wadephul will an diesem Mittwoch gemeinsam mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) zu seinen ersten Antrittsreisen nach Frankreich und anschliessend nach Polen aufbrechen. In Warschau will er an einem informellen Treffen der EU-Aussenminister teilnehmen. Merz kündigte zudem in einem ARD-«Brennpunkt» an, Wadephul bereite schon für das kommende Wochenende eine Reise nach Israel vor.