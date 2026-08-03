Wichtige Verkehrsachse

Die A3 führt zwischen den Grenzen zu den Niederlanden und zu Österreich quer durch Deutschland und gilt als eine der wichtigsten Verkehrsachsen des Landes. Das Bauprojekt ist das bisher grösste deutsche Infrastrukturvorhaben in öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP). Es wurde nach dem sogenannten Verfügbarkeitsprinzip realisiert - der Bauträger erhalt die volle Bausumme aus Steuergeldern nur, wenn die Autobahn auch voll befahrbar und nicht - etwa wegen Ausbesserungsarbeiten - gesperrt ist./dm/DP/stw