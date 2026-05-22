Trump teilt gegen Vorgänger aus

«Glücklicherweise versteht Kevin, anders als einige seiner Vorgänger, dass es gut ist, wenn die Wirtschaft boomt, und das tut sie gerade», sagte Trump. Warsh und er seien sich einig, dass der Kampf gegen die Inflation die Wirtschaft nicht abwürgen darf. «Er strebt ein positives Wirtschaftswachstum an, das ist so wichtig», sagte Trump.