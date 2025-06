Mindestlöhne steigen

Die Unia sei erstmals seit rund zehn Jahren wieder Vertragspartnerin in der Branche. Der GAV wurde bereits letztes Jahr verhandelt und die Mindestlöhne sind seit 1. Januar 2025 in Kraft, wie es auf Anfrage von Keystone-SDA bei der Unia hiess. Nun habe der Bundesrat am 10. Juni den GAV per 1. Juli allgemeinverbindlich erklärt.