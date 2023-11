Abklärungen im Gang

SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi schrieb am Montag auf X (vormals Twitter), Poggia sei weder in die Fraktion aufgenommen worden noch Mitglied der SVP-Gruppe im Ständerat. Die Parlamentsdienste klärten zurzeit ab, ob Poggia als Nicht-SVP-Fraktionsmitglied in die sogenannte «Gruppe» der SVP-Ständeräte aufgenommen werden könne.