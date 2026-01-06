Von der Leyen schlägt nun vor, dass ein Mitgliedsstaat bis zu zwei Drittel des Geldes nutzen darf, das laut bisherigen Plänen eigentlich erst bei einer regulären Halbzeitüberprüfung verfügbar wäre - wenn er seinen Plan einreicht oder ändert, bevor die Überprüfung stattfindet. Das Geld soll dann für Massnahmen in der Landwirtschaft wie Einkommenshilfen oder Umwelt- und Klimaprojekte oder für Massnahmen im ländlichen Raum verwendet werden dürfen.