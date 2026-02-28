Raketenalarm in Israel

In vielen Teilen Israels und des Westjordanlands gab es den Tag über immer wieder Luftalarm wegen anfliegender Raketen und Geschosse, auf Entwarnung folgte teils innerhalb kürzester Zeit ein neuer Alarm, sodass Normalität kaum möglich war. Medien berichteten über vereinzelte Einschläge, bei denen es jedoch keine Opfer gegeben habe. Einige Menschen hätten sich jedoch bei der Flucht in Bunker verletzt oder hätten wegen Angstattacken behandelt werden müssen, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom mit.