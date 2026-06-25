Obwohl Kai Beckmann, der bereits seit 1989 bei Merck ist, schon einige Übernahmen des Konzerns begleitet hat, ist Bio-Techne die erste unter seiner Konzernleitung. Der Manager stand der auf Halbleitermaterialien spezialisierten Elektrosparte vor, bevor er Anfang Mai auf den Spitzenposten des Unternehmens rückte. Die Vorarbeiten zu dem aktuellen Milliardendeal dürften daher noch unter seiner Vorgängerin Belen Garijo gemacht worden sein, die inzwischen den französischen Pharmakonzern Sanofi leitet. Auf Nachfrage wollte Beckmann sich dazu aber nicht äussern und sagte nur: «Wir kennen das Unternehmen seit längerem».