Auch TK Accelis soll kapitalmarktfähig werden

Die Thyssenkrupp AG soll in den kommenden Jahren zu einer Finanzholding umgebaut werden, in der bisherige Sparten als eigenverantwortliche Unternehmen unter einem Dach agieren. Das Marinegeschäft wurde unter der Marke TKMS bereits an die Börse gebracht. Auch TK Accelis soll kapitalmarktfähig werden.