Die Nestlé-Aktie hatte dieses Jahr keinen einfachen Stand. Zwar legte sie zum Jahresanfang stark zu und war lange SMI-Gewinner, doch schon bald war die Luft wieder draussen und nach durchzogenen Halbjahreszahlen sackte der Kurs gar unter 70 Franken ab. Anleger zweifelten, ob sich die erhoffte Wende einstellen würde. Ob es der neue CEO mit den Neunmonatszahlen und den ersten strategischen Ankündigungen geschafft hat, eine nachhaltige Aufbruchsstimmung bei Investorinnen und Investoren zu verbreiten, muss sich noch zeigen.