ECHTERDINGEN/KAWASAKI (awp international) - Der aus einer Daimler-Truck-Tochter und einer Toyota-Einheit neu formierte Nutzfahrzeughersteller will unter dem Namen Archion den asiatischen Markt aufmischen. So heisst die neue Holding, die das Resultat der Zusammenlegung der Daimler-Truck-Marke Mitsubishi Fuso und der Toyota-Tochter Hino ist, wie beide Unternehmen in Leinfelden-Echterdingen und Kawasaki gemeinsam mitteilten. Die beiden Konzerne hatten schon vor längerer Zeit angekündigt, in Asien gemeinsame Sache machen zu wollen. Im Juni war dann die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens bekanntgegeben worden.