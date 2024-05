Solange China jedoch nicht davon absehe, Gewalt gegen Taiwan einzusetzen, werde der Wille Pekings, Taiwan zu annektieren, nicht einfach verschwinden, sagte er. Schon jetzt fliegen beinahe täglich chinesische Kampfflugzeuge in Richtung Taiwan und dringen dort in die Luftverteidigungszone ein, worauf Taiwans Militär stets reagiert und etwas selbst Flugzeuge in die Luft schickt. «Angesicht des vielen Bedrohungen und Infiltrierungsversuchen Chinas, müssen wir unseren Entschluss zeigen, unser Land zu verteidigen», sagte Lai. Der chinesische Historiker und Überlebende des Massakers auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989 in Peking, Wu Renhua, forderte, dass Taiwans Regierung die Demokratisierung und Bedenken über Menschenrechtsprobleme in China unterstützen solle. «Die Existenz eines autoritären Chinas bedeutet, dass Taiwan einen grausamen Nachbarn hat, den es nie umgehen kann», sagte er der dpa in Taipeh.