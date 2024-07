Den Wahlsieg verdankt Labour jedoch vor allem einem Einbruch an Unterstützung für die Tories. Der Anteil an Wählerstimmen für Labour betrug nach Auszählung fast aller Stimmen gerade einmal 34 Prozent. Dass es trotzdem zu einer satten Mehrheit an Sitzen im Unterhaus reichte, liegt vor allem am britischen Mehrheitswahlrecht, bei der in jedem Wahlkreis nur der Kandidat mit den meisten Stimmen ins Parlament einzieht.