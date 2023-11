«Völlig unverständlich ist insbesondere, dass die Swisscom Glasfaser-Parallelnetze realisiert, anstatt ein bereits bestehendes Glasfasernetz eines lokalen Netzbetreibers zu nutzen», schrieb der Verband am Mittwoch in einem Communiqué. Während viele Gemeinden noch auf ein Glasfasernetz warten würden, würden in mehreren Gemeinden «volkswirtschaftlich schädliche und ökologisch unsinnige Parallelnetze» gebaut.