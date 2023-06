Die Mitglieder des schweizerischen Uhrenverbands (FH) haben am Donnerstag an der Generalversammlung in Biel einen neuen Präsidenten gewählt. Anfang 2024 wird wie bereits im Februar angekündigt Yves Bugmann den langjährigen Präsidenten Jean-Daniel Pasche an der Verbandsspitze ablösen. Das geschieht in Zeiten, in welchen die Branche von Rekord zu Rekord eilt.

29.06.2023 12:34