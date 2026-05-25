Auch das Positive sehen

Es gebe aber auch positive Entwicklungen: Die grosse Mehrheit der Mitgliedstaaten stehe hinter der Uno. Mit dem Uno-Hochseeschutzabkommen und dem WHO-Pandemievertrag konnten in jüngster Zeit wichtige internationale Abkommen verabschiedet werden. Er stellte weiter fest, dass gerade wegen der Liquiditätskrise dieses Jahr so viele Staaten wie noch nie ihre Beitragszahlungen frühzeitig an die Uno geleistet hätten. «Es ist wichtig, neben allen Problemen auch das Positive zu sehen», so der Botschafter.