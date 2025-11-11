WAS BEINHALTET DER NEUESTE VORSCHLAG?

Beim Kauf von Rüstungsgütern in der Schweiz soll eine Gruppe von 15 westlichen Ländern deutlich mehr Freiheit haben als heute. Selbst wenn sie in einen Krieg verwickelt sind, darf die Schweiz diese Länder beliefern. Künftig soll grundsätzlich auf Nichtwiederausfuhr-Erklärungen verzichtet werden. Ausgeschlossen sind aber Lieferungen, wenn ein Land die Menschenrechte systematisch und schwerwiegend verletzt. Und der Bundesrat erhält ein Vetorecht - zum Beispiel, wenn er die Neutralität gefährdet sieht. Auch bei der Wiederausfuhr von Waffen sollen mildere Regeln gelten. Im Grundsatz sollen alle Länder künftig in der Schweiz gekaufte Rüstungsgüter frei weitergeben können. Allerdings kann der Bundesrat auch hier eine Garantie verlangen, dass das Rüstungsmaterial im Käuferland bleibt. Immer dann, wenn er Bedenken hat wegen der Neutralität oder den aussen- und sicherheitspolitischen Interessen der Schweiz. Diese Regelung könnte auch für Ausfuhren in die Ukraine greifen.