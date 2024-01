«Angesichts der Tatsache, dass Zosurabalpin bereits in klinischen Studien erprobt wird, sieht die Zukunft vielversprechend aus», schrieb der an der Studie nicht beteiligten Forschenden Paul Hegenrother und Morgan Gugger von der University of Illinois in den USA in einem Kommentar zur Studie im selben Fachmagazin.