Auf der grünen Wiese wurde in den letzten zwanzig Jahren in Städten kaum noch gebaut. Neue Wohnungen entstanden in erster Linie in Ersatzbauten sowie durch Aufstockungen und die Umnutzung von Industriearealen. Industrieflächen hatten Potenzial: Je nach Agglomeration machten sie bis zu 63 Prozent der Neubauten aus.