«Ich habe gehört, dass Donald Trump sich erneut sehr schmeichelhaft über meinen Charakter geäussert hat, und ich weiss seine Sorge um meine psychische Gesundheit zu schätzen», schrieb die 22-Jährige mit einem für sie typischen ironischen Unterton. An Trump gerichtet ergänzte sie: «Ich würde mich sehr über Empfehlungen freuen, die Sie mir zur Bewältigung dieser sogenannten »Aggressionsbewältigungsprobleme« geben könnten, da Sie - Ihrer beeindruckenden Bilanz nach zu urteilen - auch darunter zu leiden scheinen.»