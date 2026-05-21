Investoren achten bei der Entwicklung neuer Abnehmpräparate aber besonders auf die Sicherheit und ‌mögliche Nebenwirkungen. In der aktuellen Studie traten bei 12,5 Prozent der Patienten, die die höchste Dosis erhielten, Missempfindungen der Haut (Dysästhesie) auf. In einer früheren Untersuchung im ‌Dezember hatte dieser Wert noch bei 20,9 Prozent gelegen. Etwa elf Prozent ​der Probanden brachen die Behandlung aufgrund von unerwünschten Begleiterscheinungen ab. Custer erklärte, die Nebenwirkungen bewegten sich auf dem Niveau anderer vergleichbarer Medikamente.