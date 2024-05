Mehrkosten noch nicht abschätzbar

Eine gesetzlich fixierte Normalarbeitszeit gebe es derzeit in der Pflege nicht. Das sagte Corina Müller Könz, Ressortleiterin Arbeitnehmerschutz des Staatssekretariats für Wirtschaft, an einer Medienkonferenz am Mittwoch in Bern. Das neue Gesetz werde in diesem Bereich eine Neuerung darstellen. Der Bundesrat werde in einer Verordnung eine Spannbreite festlegen.