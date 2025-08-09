Ein neues Kreuzfahrtschiff für den US-Konzern Disney hat die Bauhalle der Papenburger Meyer Werft verlassen. Unter den Augen von mehreren tausend Schaulustigen wurde die «Disney Destiny» in den Werfthafen geschleppt. Für den Spätsommer ist die Überführung über die Ems in die Nordsee geplant.