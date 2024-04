So sollen etwa die Batteriezellen für den neuen Grandland künftig nicht etwa aus der grossen CATL-Fabrik am Erfurter Kreuz kommen, sondern von einer der Gigafabriken des Zell-Herstellers ACC, an dem Stellantis beteiligt ist, in Kaiserslautern, so der Eisenacher Werksleiter Escher. Strom für das Werk soll künftig auch vor Ort produziert werden: Opel plant in Eisenach einen 14 Hektar grossen Solarpark, der laut Escher zumindest an Sonnentagen das Werk zu 100 Prozent versorgen können soll.