Diese Möglichkeit besteht, weil sich das Recht der Europäischen Union (EU) zwischen dem Abschluss der Verhandlungen im Dezember 2024 und dem Inkrafttreten weiterentwickeln könnte. Gewisse Abkommen sehen vor, dass die Schweiz ihr Recht auf jenes der EU abstimmt, damit sie angewendet werden können. Dies gilt beispielsweise bereits beim Schengener oder beim Luftverkehrsabkommen.