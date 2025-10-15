Ansermoz, der ehemalige Chefredaktor von «24 heures», wird als Chefredaktor die Verantwortung für alle Westschweizer Medienmarken von Ringier Medien Schweiz (RMS) übernehmen. Dazu gehören die Magazine «L'illustré» und «PME» sowie der Westschweizer Ableger des «Blicks». Dies teilte Ringier am Mittwoch mit.
Bornand ist bereits seit Juni 2024 als Leiterin Digital, Innovation & Marketing bei «RMS Romandie» angestellt und behält ihre Aufgaben. Das Duo berichtet gemäss der Mitteilung direkt an Max Buder, den kaufmännischen Leiter von Ringier Medien Schweiz. Die enge Zusammenarbeit zwischen den Ringier-Marken in Lausanne und Zürich soll so gestärkt werden.
Der bisherige Direktor Thomas Deléchat verlässt das Unternehmen im Frühjahr 2026 auf eigenen Wunsch, heisst es in der Mitteilung weiter. Bis dahin stehe er dem neuen Führungsduo noch zur Seite.
Deléchat war 2015 zur Ringier-Gruppe gestossen. Zuerst war er für die digitale und kommerzielle Innovation von «Le Temps» verantwortlich, 2020 gründete er zusammen mit Michel Jeanneret die Redaktion des französischsprachigen Onlineportals von «Blick».
mk/
(AWP)