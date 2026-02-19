GESCHÄFTSJAHR 2025: Nestlé steigerte das organische Wachstum 2025 auf 3,5 Prozent nach 2,2 Prozent im Vorjahr. Preiserhöhungen trugen 2,8 Prozentpunkte bei, das Mengenwachstum blieb vor dem Hintergrund einer verhaltenen Konsumstimmung bei 0,8 Prozent stabil. Umsatz (89,5 Milliarden Franken) und Reingewinn (9,0 Milliarden) waren wegen Währungs- und Kosteneffekten rückläufig, die operative Marge sank auf 16,1 Prozent nach 17,2 Prozent im Jahr davor. Die Dividende soll trotzdem zum 30. Mal in Folge steigen, und zwar um 5 Rappen auf 3,10 Franken je Aktie. «Ich bin durch unsere Fortschritte ermutigt. Aber wir sind noch lange nicht am Ziel», sagte CEO Navratil an einer Telefonkonferenz mit Analysten. Für 2026 gibt sich Nestlé positiv: Der Konzern stellt ein organisches Wachstum von rund 3 bis 4 Prozent sowie eine Margenverbesserung in Aussicht.