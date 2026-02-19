GESCHÄFTSJAHR 2025: Nestlé steigerte das organische Wachstum 2025 auf 3,5 Prozent nach 2,2 Prozent im Vorjahr. Preiserhöhungen trugen 2,8 Prozentpunkte bei, das Mengenwachstum blieb vor dem Hintergrund einer verhaltenen Konsumstimmung bei 0,8 Prozent stabil. Umsatz (89,5 Milliarden Franken) und Reingewinn (9,0 Milliarden) waren wegen Währungs- und Kosteneffekten rückläufig, die operative Marge sank auf 16,1 Prozent nach 17,2 Prozent im Jahr davor. Die Dividende soll trotzdem zum 30. Mal in Folge steigen, und zwar um 5 Rappen auf 3,10 Franken je Aktie. «Ich bin durch unsere Fortschritte ermutigt. Aber wir sind noch lange nicht am Ziel», sagte CEO Navratil an einer Telefonkonferenz mit Analysten. Für 2026 gibt sich Nestlé positiv: Der Konzern stellt ein organisches Wachstum von rund 3 bis 4 Prozent sowie eine Margenverbesserung in Aussicht.
NEUE STRATEGIE: Nestlé bündelt die Ressourcen etwa beim Marketing künftig vor allem auf vier Kernbereiche: Kaffee, Tiernahrung und Nutrition (zusammen 70 Prozent des Umsatzes) sowie auf Kulinarikprodukte und Snacks. Ziel ist vor allem mehr internes Realwachstum statt preisgetriebenes Wachstum. Neue Anreizsysteme etwa beim Lohn sollen Management und Mitarbeitende dazu bringen, mehr für das Volumenwachstum zu tun.
REORGANISATION: Die Sparten Nutrition und Nestlé Health Science werden global zusammengelegt. Damit will der Konzern Synergien heben und die Marktbearbeitung beschleunigen. «Wir haben zwei starke Ernährungsgeschäfte, aber wir haben bisher nicht optimal zusammengearbeitet», kommentierte Navratil den Entscheid. Die bisherige Health-Science-Chefin Anna Mohl verlässt Nestlé. Die operative Steuerung bleibt regional organisiert, während globale Funktionen stärker auf Strategie und Markenführung fokussieren.
VERWALTUNGSRAT: Auch im Aufsichtsgremium wird reorganisiert, es wird um 2 auf 13 Köpfe erweitert und soll aktiver werden. Künftig sind mehr Sitzungen und angepasste Ausschussstrukturen vorgesehen. Neu zur Wahl ins Gremium stehen der frühere Nationalbank-Präsident Thomas Jordan und die Procter-&-Gambel-Managerin Fama Francisco. Der CEO wird zudem im Gegensatz zu seinen Vorgängern nicht im Verwaltungsrat sitzen. Die Reform folgt auf die Führungskrise im vergangenen Jahr, bei der CEO Laurent Freixe Knall auf Fall und Präsident Paul Bulcke vorzeitig den Hut nehmen mussten.
BABYMILCHSKANDAL: Der Rückruf des mit Bakteriengift belasteten Babymilchpulvers schlägt 2025 mit 185 Millionen Franken zu Buche und dürfte vor allem wegen der Verunsicherung der Konsumenten auch 2026 das organische Wachstum um rund 20 Basispunkte dämpfen. Ein dauerhafter Imageschaden wird vom Management zwar nicht erwartet, Vertrauen müsse aber zurückgewonnen werden, hiess es. Die Produktion läuft wieder auf Hochtouren, um die Versorgungsengpässe zu beheben. Nestlé stellte Lieferketten um und verschärfte die Qualitätskontrollen.
VERKÄUFE: Nestlé treibt die Portfolio-Straffung voran. Fortgeschritten sind die Verhandlungen über den Verkauf des verbleibenden Speiseeisgeschäfts mit sechs Einheiten und einem Umsatz von rund einer Milliarde Franken an Froneri. Das Geschäft sei saisonal, brauche eine komplexe Tiefkühl-Lieferkette und sei skalierungsgetrieben, sagte CEO Navratil. Für diese Restaktivitäten fehle Nestlé die nötige globale Grösse. Das mit rund 5 Milliarden Franken bewertete Wassergeschäft mit Marken wie Perrier, San Pellegrino oder Vittel soll bis 2027 abgestossen werden, auch Massenmarkt-Vitamine stehen zur Disposition. Die rund 20-prozentige L'Oréal-Beteiligung gilt dagegen derzeit nicht als Priorität für einen Verkauf.
REAKTIONEN: Analysten kommentierten die Zahlen und die Strategie überwiegend positiv. Sie werteten die Governance-Reformen als substanziell und sahen einen kulturellen Wandel weg von einer Selbstzufriedenheit hin zu mehr Leistungsorientierung. Zudem sahen sie die Wachstumsbeschleunigung bestätigt. Nestlé habe die Erwartungen für 2025 erfüllt und gebe eine überraschend positive Guidance für 2026, hiess es. Die Aktie legte am Donnerstag um 3,9 Prozent zu auf 81,43 Franken.
to/uh/tt
(AWP)