Auch neue Software erfindet manchmal Antworten

Aus den Unterlagen geht zugleich hervor, dass das neue Modell bei einer Testauswahl von 100.000 Anfragen in 0,38 Prozent der Fälle wissentlich eine falsche Antwort gab. Das sei vor allem passiert, wenn OpenAI o1 darum gebeten worden sei, auf Artikel, Websites oder Bücher zu verweisen. Das war aber ohne Zugang zur Internet-Suche in vielen Fällen nicht möglich. So erfand die Software selber plausibel aussehende Beispiele. Die Software habe aber stets nur die Wünsche der Nutzer erfüllen wollen. Die sogenannten «Halluzinationen», bei denen KI-Software Informationen einfach erfindet, sind generell ein bisher ungelöstes Problem.