Das neue Kreuzfahrtschiff der Papenburger Meyer Werft, die «Asuka III», ist auf dem Weg über die Ems in Richtung Nordsee. Die rund 40 Kilometer lange Passage des Ozeanriesen über den Fluss hatte am frühen Sonntagmorgen begonnen. Trotz der frühen Uhrzeit und jeder Menge Nebels verfolgten zahlreiche Schaulustige die Fahrt an der Dockschleuse am Werfthafen in Papenburg und entlang der Deiche am Fluss, wie ein dpa-Fotograf berichtete. Auf der schmalen Ems wird das Schiff von Schleppern rückwärts gezogen, wie es sich für die Überführungen zum Meer bewährt hat.