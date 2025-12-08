SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf schloss sich dem an. «Ich finde erst mal, dass es eine Idee ist, die deutlich besser geeignet ist, darüber zu diskutieren als eine schnöde Anhebung des Renteneintrittsalters», sagte Klüssendorf im «Frühstart» von RTL/ntv. Auch Söder zeigte sich hier offen. Diesen Grundgedanken finde er «sympathischer» als es an ein bestimmtes Alter zu koppeln. Auch hier gebe es aber noch viele Dinge zu bedenken, etwa wie in den Beitragsjahren wirklich gearbeitet worden sei, etwa durch Teilzeit.