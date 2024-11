Die im MDax notierte Aktie weitete ihre Verluste am frühen Nachmittag aus und gab um fast fünf Prozent nach. Neben den Quartalszahlen spielte auch die US-Wahl eine Rolle. Sie zog auch den Rivalen Adidas mit herunter. So herrscht die Sorge, dass die beiden deutschen Hersteller in ihrem US-Geschäft demnächst unter höheren Zöllen leiden könnten. Der Republikaner Trump hatte im Rahmen seiner «America-First-Politik» im Wahlkampf ankündigt, die US-Wirtschaft mit Zöllen auf Importware schützen zu wollen.