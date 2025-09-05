Die ersten Arbeiten für das neue Werk hätten bereits im Juni begonnen, teilten die SBB weiter mit. Dazu gehörten das Einrichten der Baustelle, der Aushub für die Untergeschosse und Fundamente sowie die Arbeiten für den unterirdischen Bereich der zukünftigen Zugwaschanlage. In den nächsten Monaten folgten die ersten Betonarbeiten.